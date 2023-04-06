У експрем'єра Італії Берлусконі діагностували рак крові, - ЗМІ

У колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі виявили захворювання клітин крові — лейкемію﻿. Про це йдеться у повідомленні Corriere della Sera, повідомляє Ділова столиця.

Десять днів тому 86-річний політик потрапив до лікарні Святого Рафаеля у Мілані для обстеження. Однак тоді його виписку, яку очікували протягом 24-36 годин, відклали на чотири дні.

При цьому 2 квітня колишній прем'єр знову повернувся до лікарні. Перші повідомлення говорили про проблеми з диханням, пов'язані з рецидивом пневмонії, однак справа виявилась не тільки в цьому.

"Cільвіо Берлусконі страждає серйозним захворюванням крові: лейкемією. Болі, які мучать його, і пневмонія останніх кількох днів насправді є ускладненнями, які можуть завдати шкоди і так ослабленому організму" , — зазначають у ЗМІ.

Раніше Берлусконі, коментуючи зустріч діючої прем'єр-міністерки Джорджи Мелоні та Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, заявив, що якби він все ще займав стару посаду, то не зустрівся б із Зеленським.

За версією італійського експрем'єра, якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України на Донбасі, російський напад на Україну не стався б взагалі.

При цьому Берлусконі заявляв, що нібито "завжди був і залишається на боці українського народу".