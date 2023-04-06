Енергосистема працює з профіцитом, але відключення у 2 областях будуть – Міненерго

Генерація електроенергії у четвер, 6 квітня, продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів, через негоду сталося аварійне відключення близько 5 тис. споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях. Про це повідомляє прес-служба Міненерго у Telegram.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація із запасом має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні.

"Через негоду сталося аварійне відключення близько 5 тис споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях.