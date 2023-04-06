ВВС: У США вважають, що українські пілоти швидко опанують F-16

Сполучені Штати Америки надали високу оцінку навичкам українських пілотів, які проходили тестування на можливість перенавчання для роботи на багатоцільових винищувачах.﻿ Про це повідомив командувач авіації ВПС України генерал Сергій Голубцов в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Ми вірили в те, що наші пілоти покажуть свій рівень, і це дійсно відбулося. Два пілоти успішно пройшли тестування в Сполучених Штатах. Оцінка надана досить висока і в кінці звіту (вказано), що для українських пілотів програма перенавчання на літак F-16 може бути значно скорочена в порівнянні зі стандартними програмами підготовки пілотів" , - заявив Голубцов.

Як повідомляв раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат, двоє українських пілотів відвідували США для аналізу навичок і потреб потенційної навчальної бази з підготовки управлінням сучасними літаками.