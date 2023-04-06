Макрон у Пекіні закликав Сі переконати Росію припинити війну

Президент Франції Еммануель Макрон розраховує, що китайський лідер Сі Цзіньпін допоможе у врегулюванні війни Росії проти України і поверне сторони за стіл переговорів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Сьогодні під час офіційної зустрічі Макрона та Сі Цзіньпіна у Пекіні французький президент прокоментував війну в Україні. На його думку, Китай може вплинути на Росії та допомогти відновленню переговорів.

"Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на те, що ви повернете Росію до тями та всіх за стіл переговорів" , - сказав Макрон.

Лідер Франції наголосив, що Китай може відіграти "важливу роль" у пошуках миру, і привітав "готовність Пекіну взяти на себе зобов’язання щодо врегулювання".

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон разом з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прибули до Китаю з офіційним візитом.

У Пекіні Макрон зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпінем, після чого розпочалися тристоронні переговори у Народному палаці.