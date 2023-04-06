Міжнародні резерви України досягли рекорду за останні 11 років

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років – 31,88 мільярда доларів. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірним борговим виплатам країни в іноземній валюті" , - пояснили у регуляторі.

У березні динаміку міжнародних резервів визначали, серед іншого, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування та погашення державного боргу.

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,11 млрд. доларів. З цієї суми:

1,76 млрд дол – від Уряду Канади;

1,62 млрд дол – від ЄС;

1,25 млрд дол – від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);

2,2 млн дол – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), яка є частиною Світового банку;

476,5 млн дол – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 638,6 млн дол.

Крім цього, у березні Нацбанк відповідно до балансових даних продав на валютному ринку 1,67 млрд дол і викупив у резерви – 5,2 млн дол.

"Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 млн дол. США - до 1 668,9 млн дол." , - додали у Нацбанку.

США. Обсяги інтервенцій НБУ із продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць. Така динаміка у березні обумовлена кількома факторами: сезонним фактором, обмеженням непродуктивного витоку капіталу (у тому числі через врегулювання діяльності у сфері грального бізнесу) та стабілізацією курсових очікувань.

Крім цього, минулого місяця за рахунок переоцінки вартість фінансових інструментів збільшилася на 697,6 млн. дол.

Нинішній обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяці майбутнього імпорту.