Укроборонпром із поляками вироблятиме танкові снаряди

ДК "Укроборонпром" разом із польською компанією Polska Grupa Zbrojeniowa спільно виготовлятимуть снаряди калібру 125 мм для танків. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укроборонпрому.

"Одне з підприємств Концерну та Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA) уклали угоду про взаємодію у сфері виробництва танкових снарядів калібру 125 мм. Це сталося у рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща" , - йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, нові виробничі лінії розгорнуть у польських містах, оскільки є найвищі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому.

Зазначається, що Україна для виробництва снарядів надасть свої технології та висококваліфікованих спеціалістів з відповідними компетенціями та досвідом