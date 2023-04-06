Пригожин визнав, що ЗСУ залишаються в Бахмуті: наступати неможливо

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин визнав, що ЗСУ не відступають з Бахмута, і ні про який наступ росіян на цьому напрямку зараз не йдеться, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Пригожина у Telegram.

"Треба сказати чітко, що противник нікуди не йде (з Бахмута – ред.). У них організована оборона всередині міста, спочатку залізницею, потім у районі багатоповерхівок західного кварталу міста".

За його словами, аби мати "позитивну динаміку", загарбникам необхідно вирішити 3 питання. Передусім, каже він, треба переконатись, що у росіян "нормально організоване командування", по-друге, перевірити надійність та захищеність флангів.

Також на порядку денному стоїть забезпечення снарядами.

"Коли ми вирішимо всі ці три питання, тоді можна куди завгодно йти" , - переконаний Пригожин.

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