ЗМІ: Ліван атакував ракетами Ізраїль, є постраждалі

Збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили про ракетну атаку з Лівану. Щонайменше одна людина отримала поранення, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленнях Al Jazeera та The Jerusalem Post.

Одна ракета, запущена з території Лівану, була успішно збита системою ППО "Залізний купол". Через кілька хвилин сирени залунали в десятках міст і сіл на півночі Ізраїлю.

Місцеві жителі повідомили, що чули гучні вибухи, сигнали тривоги тривали у містах поблизу ліванського кордону, зокрема в населених пунктах Мацува, Шломі, Ханіта, Адміт, Ейлон, Хіла, Рош-ха-Нікра та Араб-ель-Арамаше.

Одна з ракет пошкодила дорогу та будівлі в північному місті Шломі.

Rocket from Lebanon hits the city of Shlomi, northern Israel pic.twitter.com/cJPIz0tstW — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) April 6, 2023

Служба швидкої допомоги Magen David Adom (MDA) повідомила, що легкого поранення осколками під час ракетного обстрілу зазнав чоловік, який їхав на позашляховику на півночі Ізраїлю. 26-річного Януха Джата доставили до медичного центру.

Також одна жінка постраждала, бо впала під час бігу до укриття, а ще одна жінка повідомила, що страждає від сильної тривоги.

מטחי הרקטות לצפון: אותרו שתי נפילות בישובים שלומי ופסוטה בגליל המערבי@Doron_Kadosh https://t.co/k2ia5RKetA pic.twitter.com/PShkSnKMgT — גלצ (@GLZRadio) April 6, 2023

Як зазначають ЗМІ, за попередніми оцінками, близько 30 ракет були запущені з південного Лівану по Західній та Верхній Галілеї на півночі Ізраїлю. Щонайменше п'ять із них поцілили по території Ізраїлю, деякі спричинили поранення та пошкодження, решта були збиті системою ППО "Залізний купол".

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023

Офіс прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу повідомив, що проведе оцінку ситуації зі своїм кабінетом безпеки. Міністр оборони Йоав Галлант також сказав, що знайомий із подробицями ситуації, а начальнику армії Ізраїлю дали накази щодо відповіді.

Так, AFP з посиланням на ліванські державні ЗМІ пише, що Ізраїль завдав удару по південному Лівану у відповідь на ракетний обстріл.

Зазначимо, атака по Ізраїлю відбулася на тлі сутичок між ізраїльськими силовиками та мусульманами в мечеті Аль-Акса у Східному Єрусалимі.