Садовий: УПЦ МП припинила своє існування у Львові

Українська православна церква Московського патріархату припинила своє існування у Львові, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні мера міста Андрія Садового в Telegram.

"Дякую усім, хто долучився, і дуже гідно, без провокацій, за ці два дні завершили історію московського патріархату в нашому місті. За повагу до закону, стриманість та толерантність. Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок" , — зазначив він.

Зокрема, Садовий повідомив, що демонтовано самобуд УПЦ МП у Сиховському районі.

Крім того, колишній храм УПЦ МП на вулиці Тараса Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України, а приміщення на вул. Пекарська офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання.

До того ж власниця приміщення на вулиці Антоновича розірвала угоду з УПЦ МП.

Нагадаємо, 4 квітня депутати Хмельницької міської ради проголосували за припинення права користування 13 земельними ділянками релігійним організаціям у громаді, що належать УПЦ (МП).