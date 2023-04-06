Гуменюк: Захисники суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі

Українські захисники суттєво потіснили російських окупантів на Кінбурнській косі, хоча раз на кілька днів ворог обстрілює Дніпровсько-Бузький лиман з артилерії, повідомляє Українська правда.

Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі "Еспресо".

"Ми працюємо досить успішно, про що є вже певна інформація. Але про наші успіхи розповідати ще зарано, тому робота продовжується. А звітувати будемо трошки пізніше. У загальному можу зазначити, що ми суттєво потіснили ворога на Кінбурнській косі.

Хоча раз на дві доби противник наважується витягнути артилерійську установку, щоб позначити свою присутність на західній частині Кінбурнської коси й обстріляти Дніпровсько-Бузький лиман, натякаючи на контроль за морськими транспортними шляхами. Однак стійкого перебування ворога там не фіксується".

Гуменюк додала, що ворожі сили скупчуються ближче до материкової частини, де ховаються за місцевим населенням.