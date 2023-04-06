Голову Львівської облради відправили у відставку: що відомо

Депутати Львівської обласної ради проголосували за відставку Ірини Гримак з посади голови облради, повідомляє Ділова столиця.

Рішення прийнято на позачерговій сесії, повідомляє Львівська обласна рада.

Перед голосуванням Гримак прозвітувала перед депутатським корпусом про свою діяльність у 2021 та 2022 році. Вона розповіла про основні напрямки роботи, зокрема підтримка медицини, малого та середнього бізнесу, військових формувань, інвестиційних наукових проєктів, а також міжнародна співпраця, ефективне управління майном спільної власності тощо.

Депутати після обговорення звіту визнали роботу голови облради незадовільною. За ініціативою третини депутатів розпочалася процедура дострокового припинення повноважень Гримак. За це рішення проголосувало 48 з 49 депутатів облради.

Наразі Ірина Гримак залишається рядовим депутатом Львівської обласної ради від партії "Європейська солідарність".