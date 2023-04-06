Резніков заявив, що Україна має вступити до НАТО після Швеції

Україна має стати членом Північноатлантичного союзу після Швеції. Оскільки українські військові найкраще знають як використовувати озброєння НАТО, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення міністра оборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Україна має стати 33-м членом НАТО, а Швеція - 32-м. Українці краще за всіх вміють використовувати зброю натовського зразка для знищення російської армії. Такий досвід є надзвичайно важливим для Альянсу" , - написав він.

Нагадаємо, WSJ повідомляло, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі - це можливість Альянсу виправити помилки Бухареста у 2008 році. Так, повторення того, що двері НАТО залишаються відчиненими, буде недостатнім для України.