Греція готова передати Україні ще одну партію БМП-1 та артснаряди

Греція готова направити Україні ще одну партію БМП-1, артилерійські снаряди та боєприпаси до стрілецького озброєння, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява начальника Генерального штабу національної оборони Греції генерала Костянтиноса Флороса, яку наводить Pentapostagma.

"Ми довели свою солідарність діями, вже надавши 72 тонни гуманітарної допомоги та 3870 тонн військової техніки. І ми продовжуватимемо це робити", - сказав генерал.

За його словами, Греція вже надала ракети та пускові установки Stinger, реактивні снаряди, артилерійські боєприпаси, стрілецькі боєприпаси та бойові машини піхоти БМП-1.

"Ми також готові передати за погодженням з Міжнародним координаційним центром пожертвувань ще одну партію БМП-1, 73-мм реактивних снарядів, артилерійських та гвинтівкових боєприпасів", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков прибув із візитом Греції у рамках чергових зустрічей з офіційними особами країн НАТО.

Раніше повідомлялося, що у лютому Греція надала Україні боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.