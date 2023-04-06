ОК "Північ": Окупанти обстріляли Чернігівську область з мінометів та артилерії

У четвер увечері, 6 квітня, прокремлівські війська обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів і артилерії, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить інформація оперативного командування "Північ" у Telegram.

Так, у період з 18:40 до 20:10 росіяни завдали ударів із САУ та міномета 82 мм по населеному пункту Грем'яч. Загалом зафіксовано 22 "прильоти".

Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру. Зокрема, посічено шифер даху приватного будинку.

Нагадаємо, сьогодні вранці окупанти двічі обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Крім того, 4 квітня російська авіація вдарила по селу Печенюги Чернігівської області. Внаслідок атаки спалахнув приватний будинок та господарські будівлі.