ЗМІ: В Азербайджані іранських дипломатів оголосили персонами нон грата
Влада Азербайджану оголосила персонами нон ґрата чотирьох співробітників посольства Ірану, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Anadolu.
Як розповіли в МЗС Азербайджану, у четвер, 6 квітня послу Ірану було оголошено рішуче невдоволення у зв'язку з провокаційною діяльністю ІРІ.
Послу повідомили, що чотирьох співробітників посольства Ірану азербайджанським урядом було оголошено персонами нон ґрата.
"За діяльність, яка не відповідає дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року", - сказано в повідомленні.
Чотири дипломати мають залишити Азербайджан протягом 48 годин.
Раніше повідомлялось, що в Азербайджані силовики викрили іранську шпигунську мережу і затримали кілька осіб, причетних до неї.
Нагадаємо, що вздовж кордоном з Азербайджаном пів години літав іранський військовий літак.
А 27 січня в Ірані чоловік зі зброєю напав на посольство Азербайджану. Він убив начальника служби безпеки і ще двох охоронців.