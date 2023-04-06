ЗМІ: В Азербайджані іранських дипломатів оголосили персонами нон грата

Влада Азербайджану оголосила персонами нон ґрата чотирьох співробітників посольства Ірану, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Anadolu.

Як розповіли в МЗС Азербайджану, у четвер, 6 квітня послу Ірану було оголошено рішуче невдоволення у зв'язку з провокаційною діяльністю ІРІ.

Послу повідомили, що чотирьох співробітників посольства Ірану азербайджанським урядом було оголошено персонами нон ґрата.

"За діяльність, яка не відповідає дипломатичному статусу і суперечить Віденській конвенції про дипломатичні відносини 1961 року" , - сказано в повідомленні.

Чотири дипломати мають залишити Азербайджан протягом 48 годин.

Раніше повідомлялось, що в Азербайджані силовики викрили іранську шпигунську мережу і затримали кілька осіб, причетних до неї.

Нагадаємо, що вздовж кордоном з Азербайджаном пів години літав іранський військовий літак.

А 27 січня в Ірані чоловік зі зброєю напав на посольство Азербайджану. Він убив начальника служби безпеки і ще двох охоронців.