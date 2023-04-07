ISW: Росія створює загони для боїв у містах

Російське військове командування створює спеціалізовані ротні загони "Шторм-Z" для боїв серед міських забудов або захоплення укріплених пунктів, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики інституту, посилаючись на дані неназваного українського офіцеру запасу, стверджують, що "Шторм-Z" формують у складі фронтових з'єднань переважно з резервістів. Інформація офіцера називається надійним джерелом.

Зазначається, що кожна рота "Шторм-Z" складається зі 100 людей і призначена для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих об’єктів – опорних пунктів, командних пунктів та вузлів зв’язку.

В інституті припускають, що штурмові роти, ймовірно, будуть розгорнуті вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк, де підрозділи Південного військового округу беруть активну участь у безперервних безуспішних наступальних операціях.