У мережу злили документи союзників щодо підготовки контрнаступу України – ЗМІ

США нібито починають з’ясовувати, яким чином міг статися витік таємних документів союзників, що стосуються підготовки сил оборони України до майбутнього контрнаступу - навчання нових бригад та постачання зброї.﻿ Про це пише NYT з посиланням на топ-посадовців з адміністрації Байдена, які коментували на умовах анонімності, повідомляє Європейська правда.

Засекречені документи з деталізованими планами щодо підготовки українських сил до контрнаступу почали з’являтися у Telegram і Twitter.

У Пентагоні у зв’язку з цим з’ясовують, як міг статися витік. В адміністрації Байдена працюють над тим, щоби поширені дописи видалили, але поки не змогли цього добитися.

"Нам відомо про ці повідомлення у соцмережах, міністерство з’ясовує ситуацію" , - прокоментувала заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг.

Військові аналітики, з якими поспілкувалося видання, кажуть, що опубліковані документи ймовірно частково відредаговані – зокрема, явно перебільшені американські оцінки українських втрат і, навпаки, применшені орієнтовні російські втрати.

Докускають, що це спроба дезінформації Кремля.

Проте загалом йдеться про оригінальні документи, що виглядають як фотографії таблиць з часовими рамками постачання озброєння, описом батальйонів та іншими деталями, як розхід боєприпасів для HIMARS. Документам, ймовірно, близько 5 тижнів, і в них наводяться оцінки майбутніх потреб станом на той момент.

Один з документів, маркований грифом найвищої таємності, називається "Ситуація у конфлікті на 1 березня" ("Status of the Conflict as of 1 Mar"). У цей день українські військові проводили навчальні воєнні ігри на базі США у німецькому Вісбадені, в наступні дні туди приїздили топ-військові США.

Ще в одному документі наводиться таблиця з графіком постачання зброї і навчання українських військових на січень-квітень. Там згадується про підготовку 12 бригад по 4-5 тисяч військових, з яких союзники опікуються підоготовкою дев’яти. Згідно з документами, шість мали завершити навчання до 31 березня, решта – до кінця квітня. Загалом для дев’яти бригад передбачено понад 250 танків та понад 350 одиниць іншої бронетехніки.

У злитих документах не йдеться про плани самої контрнаступальної операції України – коли саме, як і де це має відбутися.

Аналітики кажуть, що передбачити масштаби впливу цього "зливу" на майбутній контрнаступ важко.

Видання припускає, що цей інцидент може вдарити по довірі в обміні даних між українською і американською стороною.

Цитуючи неназваних західних співрозмовців, NYT зазначає, що на перших етапах війни Україна вагалася ділитися із союзниками своїми планами, побоюючись зливів і розкриття своїх слабких сторін, і влітку американська розвідка буцімто краще знала про плани росіян, ніж Києва. Ситуація змінилася восени, коли США та Україна почали тісно співпрацювати для підготовки майбутнього контрнаступу.

Як повідомлялося, міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна за рахунок значного виснаження російських сил і західної зброї має "дуже хороші шанси" здійснити успішний контрнаступ навесні 2023 року.