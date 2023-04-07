Президент Бразилії пропонує віддати Крим РФ, щоб припинити війну

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва на зустрічі з журналістами пропонує, щоб Україна поступилася Кримським півостровом Росії, щоб покласти край війні, повідомляє Українська правда.

"(Президент Росії Володимир Путін) не може захопити територію України. Можливо, ми обговоримо Крим. Але про те, що він ще вторгся, він має подумати... Зеленський теж не може хотіти всього... Світу потрібний спокій... Ми повинні знайти рішення" , - Заявив Сілва.

2 березня президент Володимир Зеленський провів розмову з лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лула да Сілва, зокрема щодо реалізації "формули світу". Повідомлялося, що Зеленський подякував Бразилії за підтримку української резолюції про мир та територіальну цілісність для України. А також, що сторони обговорили дипломатичні зусилля, здатні зупинити російську агресію та повернути спокій в Україну та світ.