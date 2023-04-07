Генштаб: ЗСУ знищили вже 177 тисяч солдатів РФ
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч солдатів, 3 633 танки, 7 016 бойових броньованих машин і 2 722 артилерійські системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,
- танків - 3633 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од.,
- артилерійських систем – 2 722 (+8) од.,
- РСЗВ – 533 (+1) од.,
- засобів ППО – 281 (+0) од.,
- літаків – 306 (+0) од.,
- вертольотів – 292 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0),
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од.,
- спеціальної техніки – 304 (+2) од.
Дані уточнюються.