Генштаб: ЗСУ знищили вже 177 тисяч солдатів РФ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила понад 177 тисяч солдатів, 3 633 танки, 7 016 бойових броньованих машин і 2 722 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 177 110 (+480) осіб ліквідовано,

танків - 3633 (+2) од.

бойових броньованих машин – 7 016 (+3) од.,

артилерійських систем – 2 722 (+8) од.,

РСЗВ – 533 (+1) од.,

засобів ППО – 281 (+0) од.,

літаків – 306 (+0) од.,

вертольотів – 292 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 291 (+4) од.,

крилатих ракет - 911 (+0),

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 587 (+13) од.,

спеціальної техніки – 304 (+2) од.

Дані уточнюються.