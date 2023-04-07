Що наразі відбувається у Бахмуті: інформація британської розвідки

Російські війська останніми днями відновили динаміку в битві за Бахмут Донецької області, сповільнену наприкінці березня﻿. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Британська розвідка стверджує, що росіяни досягли певних успіхів, просунулись до центру Бахмуту та захопили західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста — під серйозною загрозою.

"Російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі" , — кажуть у Міноборони.

У міністерстві припускають, що причиною успіхів російської армії може бути призупинення ворожнечі між "Приватною військовою компанією Вагнера" та Міноборони РФ.