Що наразі відбувається у Бахмуті: інформація британської розвідки
Російські війська останніми днями відновили динаміку в битві за Бахмут Донецької області, сповільнену наприкінці березня. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Британська розвідка стверджує, що росіяни досягли певних успіхів, просунулись до центру Бахмуту та захопили західний берег річки Бахмутка. Ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста — під серйозною загрозою.
"Російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і Росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі", — кажуть у Міноборони.
У міністерстві припускають, що причиною успіхів російської армії може бути призупинення ворожнечі між "Приватною військовою компанією Вагнера" та Міноборони РФ.