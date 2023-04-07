S&P знизило рейтинг України після рішення уряду щодо реструктуризації боргів

Агентство S&P Global Ratings знизило довгострокові суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті з CCC+ до CCC. Прогноз за рейтингом "негативний", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Рейтингова дія послідувала за офіційною заявою України про те, що вона реструктурує свій зовнішній борг в іноземній валюті, щоб відновити стійкість державного боргу, в рамках нещодавно узгодженої чотирирічної угоди про розширену кредитну лінію на суму 15,6 млрд доларів з МВФ.

Як зазначає агентство, Україна страждає від значних макроекономічних і фіскальних проблем, викликаних війною, що триває з Росією.

"Ми розуміємо, що параметри та терміни реструктуризації ще не визначені та залежать від оцінки стійкості державного боргу МВФ, яка, як очікується, буде оновлена на початку 2024 року" , - йдеться у повідомленні.

Офіційні кредитори, зокрема США, Великобританія, Канада, Франція, Німеччина та Японія (Група кредиторів України), погодилися на продовження відстрочки виплат із зовнішнього боргу до закінчення програми МВФ до 2027 року. Раніше було узгоджено дату - вересень 2024 року, зазначають у S&P.

Група кредиторів України також погодилася на додаткову реструктуризацію боргу, яку можуть здійснити до середини 2024 року.

"Ця угода залежить від того, чи приватні зовнішні кредитори будуть проводити реструктуризацію боргу як мінімум на такому ж сприятливому рівні. Однак потенційна реструктуризація відбудеться більш ніж через рік, і розвиток війни в Україні залишається невизначеним. З цією метою видимість точного сценарію для комерційних кредиторів збільшиться лише наступного року" , - йдеться у повідомленні.

Негативний прогноз щодо довгострокового рейтингу відображає ризики для обслуговування комерційного боргу України з огляду на план уряду з реструктуризації боргу, заявили в S&P.

Агентство може знизити рейтинги в наступні 12 місяців, якщо переконається, що комерційні боргові зобов'язання будуть включені в реструктуризацію державного боргу. Рейтинги можуть бути зниженими, якщо будуть ознаки того, що зобов'язання, номіновані в українських гривнях, можуть постраждати від невиплати чи реструктуризації.

Агентство може підвищити рейтинг, якби комерційний борг буде виключено із запропонованої реструктуризації, наприклад, завдяки значному покращенню економічних результатів та позитивній оцінці стійкості боргу МВФ. Підвищувальний тиск на рейтинги може виникнути, якщо ситуація з безпекою в Україні та середньострокові макроекономічні перспективи покращаться.