Передача Україні $3 млрд Абрамовича від продажу Челсі затримується

Фонд, який створюється для передачі на допомогу Україні $2,9 млрд від продажу російським мільярдером Романом Абрамовичем футбольного клубу Челсі, майже готовий до роботи, але затвердження урядом Великобританії триває довше, ніж очікувалося.﻿ Про це повідомляє Bloomberg, повідомляє Новое время.

Майк Пенроуз, колишній виконавчий директор Unicef ​​у Великобританії, який виконує обов’язки гендиректора нового фонду заявив, що фонд готовий до роботи й лише чекає на схвалення.

"Існують складнощі та затримки, пов’язані з політичним схваленням як між Британією та ЄС, так і в самій Британії" , — зазначив Пенроуз.

Пенроуз сказав, що його команда завершила роботу над всіма документами, необхідними для створення фонду. На посаду голови фонду пропонується призначити генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців Яна Егеланда. Крім цього, вже готовий міжнародний шорт-лист кандидатів до складу правління з семи членів та кандидатури інвестиційних менеджерів, які керуватимуть грошима.

Проте жодних рішень не ухвалюватимуть, поки у Британії не погодять надходження коштів.

Зазначається, що практичні аспекти надання допомоги виявилися дуже складними та ще потрібно вирішити низку проблем, перш ніж Україна зможе побачити ці гроші. Проте коли це станеться, невідомо.

Абрамович володів з Челсі з 2003 року, але після санкцій з боку британського уряду та Євросоюзу через російське вторгнення в Україну у травні минулого року він продав лондонський клуб американському бізнесмену Тодду Боулі за 4,8 млрд євро.