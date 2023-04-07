Зеленський провів Ставку: обговорили недопущення "зливу" планів ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Про це повідомила прес-служба Офісу президента.

"Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поінформував учасників про оперативну обстановку на основних напрямках фронту" , - йдеться у повідомленні ВП.

Також командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на дільницях фронту у межах зон їхньої відповідальності.

Крім того, начальник головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів про ймовірні дії ворога в найближчий період.

Члени Ставки детально розглянули процес формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Також було приділено увагу рівню підготовки особового складу.

Окремо учасники засідання зупинилися на заходах щодо запобігання витоку інформації про плани сил оборони України.