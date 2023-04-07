"Укрпошта" згортає обмін: де ще можна отримати LED-лампи

"Укрпошта" оголосила про другий етап "оптимізації процесу" обміну старих ламп розжарювання на економні LED-лампи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба "Укрпошти".

За даними прес-служби, з 10 квітня ще 500 відділень "Укрпошти"перестануть бути доступними для онлайн-замовлення лампочок. Здійснити обмін в цих пунктах можна буде до 17 квітня (як користувачам "Дії", так безпосередньо у відділеннях).

"З 1 травня обміняти старі лампи розжарювання на світлодіоди можна буде тільки в обласних центрах країни, де зберігається найбільший попит і потреба" , - йдеться в повідомленні.

Станом на зараз в усіх населених пунктах країни до обміну доступно 7 млн ламп. Ще 5 млн світлодіодних ламп поступлять в Україну найближчим часом, повідомили в прес-службі.

У компанії радять звернути увагу на наявність відділення "Укрпошти" у переліку доступних відділень у застосунку "Дія". Якщо відділення є у списку, мешканці міст, смт, та сіл, у яких наявні автоматизовані відділення "Укрпошти", зможуть зареєструватися і, подавши заявку, обміняти лампи протягом наступного тижня.

У населених пунктах, де працюють пересувні відділення Укрпошти, лампи наявні у вільному доступі без попередньої реєстрації. В обох випадках для обміну потрібно мати паспорт, РНОКПП та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку ж кількість LED-ламп.

З початку старту програми вже майже 3,5 млн жителів України обміняли 16,5 млн ламп.

За даними "Укрпошти", програма, фінансована ЄС, має на меті надати українцям безкоштовно 50 млн лампочок, з яких фінансування на закупівлю 30 млн вже надав ЄС, ще 5 млн - уряд Франції. Наразі партнери проекту розглядають варіанти розподілу та обміну решти ламп.

Нагадаємо, "Укрпошта" з 22 березня скоротила кількість відділень, де можна обміняти старі лампи розжарювання на енергозберігаючі LED-лампи.