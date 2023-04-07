ОВА: Росіяни обстріляли село Борисівка Харківського району, є загиблий
Російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Telegram-канал голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли село Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік", - пише Синєгубов.
Нагадаємо, що ворог, сьогодні 7 квітня, обстріляв карету швидкої допомоги у Бериславі Херсонської області, внаслідок чого постраждали два фельдшери.
Також росіяни завдали удару по селу Станіслав Херсонської області внаслідок чого поранення отримали двоє дітей та їх мама.