ОВА: Росіяни обстріляли село Борисівка Харківського району, є загиблий

Російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише Telegram-канал голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли село Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік" , - пише Синєгубов.

Нагадаємо, що ворог, сьогодні 7 квітня, обстріляв карету швидкої допомоги у Бериславі Херсонської області, внаслідок чого постраждали два фельдшери.

Також росіяни завдали удару по селу Станіслав Херсонської області внаслідок чого поранення отримали двоє дітей та їх мама.