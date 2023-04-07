Bloomberg: Китай проведе військові навчання біля свого узбережжя поблизу Тайваню

Китай проведе військові навчання біля свого узбережжя поблизу Тайваню. Про це стало відомо лише за кілька днів після того, як президентка Тайваню повернулася з робочої поїздки до США, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Морська адміністрація провінції Фуцзянь повідомила, що навчання з бойовою стрільбою пройдуть у Тайванській протоці біля повіту Пінтан 10 квітня, лише за 130 км від Тайваню.

У заяві не згадуються візити президента Тайваню Цай Інвень до Нью-Йорка і Лос-Анджелеса, що включали зустрічі зі спікером Палати представників США Кевіном Маккарті та іншими американськими чиновниками і законодавцями. Ці візити супроводжували поїздку в Беліз і Гватемалу, які офіційно визнають суверенітет Тайваню.

Видання зазначає, що Китай виступав проти цієї поїздки, а самі навчання вписуються в схему, коли про подібні навчання оголошують на знак осуду.

Минулого року Китай оголосив про аналогічні військові навчання в тому ж районі, коли тодішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі готувалася відвідати Тайвань.

Нагадаємо, раніше Китай запровадив санкції проти представника Тайваню в США Сяо Бі-Хім, заборонивши їй та членам сім'ї в'їзд на територію країни.

Раніше повідомлялося, що директор Федерального бюро розслідувань США Крістоф Рей вважає, що Китай може вивчати російську війну в Україні, щоб спланувати власне вторгнення до Тайваню.