Reuters: У США вважають, що до витоку секретних документів причетна Росія

До витоку кількох секретних військових документів США можливо причетна Росія або проросійські елементи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Reuters.

Американські високопосадовці вважають, що опубліковані документи могли бути змінені для того, щоб зменшити кількість російських втрат. Однак вони посадовці заявляють, що така думка є неофіційною.

При цьому у Пентагоні відмовились від коментування ситуації й автентичності документів, які поширюються у соцмережах. Однак подібний витік документів автоматично ініціює розслідування.

Окрім цього Кремль та посольство Росії у Вашингтоні не прокоментували цієї ситуації.

Раніше повідомлялось, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.

Раніше ми повідомляли, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що інформація про час і місце майбутнього контрнаступу ЗСУ є закритою, нею володіють 3-5 людей на планеті.

Нагадаємо, Українське командування та Сили оборони готують контрнаступ, дати якого підбере Генштаб.