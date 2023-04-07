Байден продовжив дію санкцій проти РФ через війну проти України
Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив на один рік дію режиму низки санкцій, запроваджених через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Режим НС продовжується через шкідливу закордонну діяльність уряду РФ. Такої, як:
- зусилля з підриву проведення вільних і чесних демократичних виборів і демократичних інститутів у Сполучених Штатах та їхніх союзниках і партнерах;
- участь і сприяння шкідливій діяльності з використанням кібертехнологій проти Сполучених Штатів та їхніх союзників і партнерів;
- заохочення і використання транснаціональної корупції для здійснення впливу на іноземні уряди;
- здійснення екстериторіальної діяльності, спрямованої проти дисидентів або журналістів;
- підрив безпеки в країнах і регіонах, важливих для національної безпеки США;
- порушення усталених принципів міжнародного права, включно з повагою до територіальної цілісності держав - продовження представлення незвичної та надзвичайної загрози для національної безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
"Тому я визначив, що необхідно продовжувати надзвичайний стан, оголошений в Указі 14024, щодо певної шкідливої зовнішньої діяльності уряду РФ", - заявив Байден.
Нагадаємо, 15 квітня 2021 року Байден оголосив режим надзвичайної ситуації у сфері національної безпеки через РФ.