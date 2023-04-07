Уряд схвалив документ для приєднання України до роумінгу ЄС у 2023 році

Кабінет міністрів у п’ятницю ухвалив проєкт рішення Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі, який створює умови для приєднання України до режиму внутрішнього ринку ЄС в сфері роумінгу, тобто "роумінгового безвізу", повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

Ухвалений документ передбачає доповнення переліків і графіків адаптації законодавства ЄС у секторі телекомунікаційних послуг, зокрема щодо роумінгу в мережах мобільного зв’язку загального користування.

"Схвалення рішення Комітету асоціації Україна-ЄС у торговельному складі створить умови для набуття Україною режиму внутрішнього ринку в сфері роумінгу. Цього року ця сфера буде "пілотом" із повної юридичної інтеграції України у внутрішньоєвропейське регулювання", – зазначила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Схвалення документа є частиною плану з посилення імплементації Угоди про вільну торгівлю з Євросоюзом, ключовою метою якого є інтеграція України у внутрішній ринок ЄС.

"Повторюся, наша мета – інтегруватися у внутрішній ринок ЄС, не чекаючи вступу до ЄС" , – зазначила Свириденко.

Станом на сьогодні телекомунікаційні оператори ЄС та України пропонують доступні або безкоштовні дзвінки між ЄС та Україною на добровільній основі у зв’язку з повномасштабним вторгненням РФ і виїздом значної кількості українців до країн Європи.

На початку року ці добровільні заходи були продовжені на шість місяців, і нова домовленість тепер також охоплює дзвінки на номери фіксованого зв'язку в Україні, а також нові типи операторів.

У лютому Європейська комісія запропонувала ухвалити офіційне рішення про приєднання України до роумінгової зони Європейського Союзу.