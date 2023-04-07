РосЗМІ: РФ висунула звинувачення у "шпигунстві" американському журналісту WSJ

Сьогодні, 7 квітня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації висунула звинувачення у "шпигунстві" американському журналісту WSJ Евану Гершковичу, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише російське пропагандистське видання ТАСС.

"Слідство ФСБ звинуватило Гершковича у шпигунстві на користь своєї країни. Він категорично відкинув усі звинувачення та заявив, що займався у Росії журналістською діяльністю" , - сказав таємний інформатор ТАСС в силових органах.

Нагадаємо, днями журналіста The Wall Street Journal затримали у Росії. Його звинуватили нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК". Пізніше районний суд Москви заарештував журналіста.

Проте, за даними The Guardian, лідери партій у Сенаті США засудили арешт Гершковича і закликали до його негайного звільнення у рідкісній спільній заяві.