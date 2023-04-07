РосЗМІ: У районі авіазаводу Міноборони РФ у Воронежі стався вибух

Жителі Воронежа повідомляють про гучний вибух у районі злітної смуги авіазаводу, що випускає військові літаки, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє "Медуза" із посиланням на численні свідчення очевидців.

У Telegram-каналах поширюються кадри якоїсь пожежі, яка нібито почалася в районі заводу.

Також опубліковано фото довгого сліду в небі.

При цьому в мерії міста все заперечують. Кажуть, що не фіксували надзвичайних подій. У прес-службі ГУ МНС у Воронезькій області також повідомили, що викликів пожежно-рятувальних підрозділів немає.

Як відомо, на воронезькому авіазаводі виконують замовлення Міноборони РФ, зокрема, обслуговують так званий "літак судного дня" — літаючий командний пункт президента РФ.

Нагадаємо, вночі 4 квітня у тимчасово окупованому Армянську (Автономна республіка Крим) прогримів вибух на фермі, де знаходилися російські військові.