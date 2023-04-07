Данілов про контрнаступ: є кілька варіантів розвитку подій

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що Київ готує кілька варіантів розвитку подій під час майбутнього контрнаступу, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

"Контрнаступ ЗСУ залежить від багатьох факторів, тому вище військово-політичне керівництво держави має кілька варіантів розвитку подій. Ми аналізуємо не тільки стан нашої армії, а й ситуацію у супротивника" , - зазначив Данілов.

Він нагадав, що лише обмежене коло осіб у державі знає про плани контрнаступу — терміни, час, місце. Також він зазначив, що «ЗСУ хочуть мати якнайбільше зброї, щоб знищити якнайбільше терористів».

"Партнери України розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, демократію, а й кордони Європи. Наше спільне завдання – прибрати російську мерзоту" , — резюмував Данілов.

28 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці у повномасштабній війні Росії проти України будуть дуже активними та вирішуватимуть подальший перебіг подій.

Глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що українські сили мають добрі шанси на успішний контрнаступ цієї весни.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що український контрнаступ має розпочатися у квітні-травні цього року на кількох напрямках.