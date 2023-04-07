Кулеба анонсував "багато рішень" щодо України на саміті НАТО

На літньому саміті НАТО у Вільнюсі обговорюватиметься не лише членство України в Альянсі, буде також багато інших рішень, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Буде й багато інших рішень (на саміті НАТО - ред.). Не треба на цьому зациклюватися (мова про питання членства - ред.)" , - сказав Кулеба.

За його словами, зараз розробляється новий багаторічний план підтримки України, ведуться дискусії й про певні гарантії безпеки та вдосконалення нашої взаємодії з НАТО.

"Багато речей в роботі, але ключове, тобто перлина в цій короні - це питання щодо того, як ми рухаємось до членства" , - наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно видання The Wall Street Journal повідомило, що питання членства України в НАТО знято з порядку денного, а партнери шукають "втішну нагороду" для Києва.

Генсек НАТО наголошує, що позиція альянсу щодо України не змінилася, проте без перемоги у війні питання членства не матиме значення.

Західні партнери мають деякі розбіжності щодо того, який статус Україна матиме після закінчення війн. Сполучені Штати наразі виступають проти того, щоб запропонувати Києву тісніші зв'язки з НАТО.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляє, що наша країна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО.

До того ж Сейм Литви ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО у Вільнюсі. Вона включає офіційне запрошення Україні приєднатися до альянсу.