У Міноборони назвали фактор, який прискорить розмінування України

Щоб прискорити розмінування території України, необхідно максимально залучити вітчизняних виробників, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram першого заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Олександра Павлюка.

"Напередодні провів нараду з представниками різних міністерств, відомств та підприємств. Працюємо над організацією виробництва необхідного обладнання в Україні. Це і комплекти саперів, і техніка для перевезення особового складу, для виявлених боєприпасів, для розмінування, роботизовані платформи, трали для розмінування місцевості" , – заявив Павлюк.

За його словами, важливо опрацювати всі пропозиції, які нададуть українські виробники, та сформувати пріоритетні продукти, які можна запустити у серійне виробництво.

Раніше ми писали, що Австрія, ймовірно,зможе допомогти Україні з розмінуванням територій лише після завершення війни з Росією.

Також повідомлялося, що Кіпр надасть Україні технічне навчання з розмінування у рамках гуманітарної допомоги.