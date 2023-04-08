У Вашингтоні пройде форум партнерства США - Україна: що обговорять

13 квітня, у залі торгової палаті Сполучених Штатів Америки, в Вашингтоні відбудеться форум партнерства США - Україна, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Держдепартамент США.

У форумі візьмуть участь Держдепартамент США, USAID і міністерство торгівлі в партнерстві з урядом України. Під час заходу планується обговорити питання стимулювання інвестицій для розкриття ринкового потенціалу в Україні та побудови сталого майбутнього.

Крім того, йтиметься про створення привабливої нормативної бази, підприємництва та відновлюваної енергетики.

"Цей спільний захід має на меті прискорити американські інвестиції та їх залучення в Україну шляхом створення можливостей для планування і взаємодії в процесі відновленні української економіки" ,- зазначається в повідомленні.

Раніше ми писали, Президент Сполучених Штатів Джо Байден продовжив дію низки санкцій проти РФ, через війну в Україні.

Нагадаємо, у США розглядають можливість обмежити використання продуктів російської компанії із кібербезпеки "Лабораторії Касперського".