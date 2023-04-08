ISW: Витік документів США оголив страх росіян перед контрнаступом
Російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку ЗСУ, що свідчить про збереження в інформаційному просторі РФ страху перед майбутнім українським контрнаступ, вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.
Про це пише ISW.
"Незалежно від правдивості витоку документів реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times підкреслює страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір.
Стаття NYT оголила значну точку невралгії в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські блогери все частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції українських військ".
Аналітики ISW зауважили, що кілька відомих російських провоєнних блогерів заперечили достовірність документів і припустили, що вони є дезінформацією, яка має на меті збити з пантелику і ввести в оману російське військове командування.
В інституті також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що документи циркулювали в інтернеті ще 4 березня, але чомусь потрапили в провідні західні ЗМІ лише через місяць.
Що цьому передувало:
- Напередодні NYT повідомило, що у Twitter і Telegram з'явилися засекречені військові документи, які деталізують плани США і НАТО з розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.
- Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк назвав "злиті" матеріали "фотошопом" і пожартував про деградацію російської розвідки.
- Американські посадовці на умовах анонімності повідомили агенції Reuters, що за витоком кількох секретних американських військових документів, які були викладені в соцмережах й нібито свідчили про підготовку до весняного контрнаступу Україні, стоять Росія або проросійські елементи.
- У соціальних мережах з'явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.