ISW: Витік документів США оголив страх росіян перед контрнаступом

Російські прихильники війни відреагували з занепокоєнням на оприлюднення у соцмережах секретних документів США і НАТО про підготовку ЗСУ, що свідчить про збереження в інформаційному просторі РФ страху перед майбутнім українським контрнаступ, вважають аналітики Інституту вивчення війни, повідомляє Українська правда.

Про це пише ISW.

"Незалежно від правдивості витоку документів реакція російських воєнкорів на статтю в New York Times підкреслює страх перед можливими українськими контрнаступами, що пронизує російський провійськовий інформаційний простір.

Стаття NYT оголила значну точку невралгії в російському інфопросторі, а реакція на документи свідчить про те, що російські блогери все частіше переглядають обґрунтованість власних оцінок і спекуляцій щодо потенційних українських контрнаступів, а також свою здатність прогнозувати операції українських військ".

Аналітики ISW зауважили, що кілька відомих російських провоєнних блогерів заперечили достовірність документів і припустили, що вони є дезінформацією, яка має на меті збити з пантелику і ввести в оману російське військове командування.

В інституті також звернули увагу на повідомлення аналітика Bellingcat Аріка Толера про те, що документи циркулювали в інтернеті ще 4 березня, але чомусь потрапили в провідні західні ЗМІ лише через місяць.

Що цьому передувало: