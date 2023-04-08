Генштаб: Росіяни втратили ще понад пів тисячі вояк та засіб ППО
Українські захисники ліквідували 570 російських окупантів та засіб ППО за останню добу, повідомляє Українська правда.
Про це говорять дані Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 177680 (+570) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3636 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7020 (+4) од,
- артилерійських систем – 2727 (+5) од,
- РСЗВ – 533 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 282 (+1) од,
- літаків – 307 (+1) од,
- гелікоптерів – 292 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2298 (+7),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 304 (+0).
Дані уточнюються.