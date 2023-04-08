Зведення ОВА: під обстрілом росіян були 8 областей, є загиблі

Росіяни протягом 7 квітня обстріляли вісім українських областей, під час атак є загиблі цивільні, повідомляє Українська правда.

Про це говорить зведення ОВА.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 2 обстріли, Новгород-Сіверський район, із мінометів. Вночі — атака (ймовірно, скинуто бомбу з літака) біля села Іванпуть Семенівської громади, Новгород-Сіверського району, тут попередньо 3 житлові будинки пошкоджено, у населеному пункті відсутнє газо-водо та електропостачання. Без жертв. Інформація уточнюється.

Сумщина: вночі та зранку з території рф здійснено здійснено 6 обстрілів прикордонних громад Сумщини – Краснопільської, Середино-Будської, Великописарівської. Зафіксовано 46 прильотів. На щастя, без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Є руйнування. Дані уточнюються. Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.

Запорізька: ​​76 обстрілів за добу, під обстрілами 16 населених пунктів на лінії розмежування у Пологівському та Василівському районах. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування. Інформації про постраждалих не надходило.

Харківщина: на Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Гур’їв Козачок, Лук’янці, Верхня Писарівка, Графське, Зибине, Караїчне, Потихонове, Амбарне, Бологівка, Красне Перше та Новомлинськ. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Тополі, Фиголівка, Дворічна, Западне, Крохмальне, Гусинка та Кіндрашівка. Вчора внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. Внаслідок обстрілу с. Борисівка Харківського району загинув цивільний чоловік 39 років.

В с. Кучерівка Куп'янського району обстрілами пошкоджено будівлі сільськогосподарського підприємства, сталася пожежа. У районі с. Миколаївка Чугуївського району, в полі біля лісосмуги на невідомому вибуховому пристрої підірвалися 40-річний чоловік, 50-річна жінка та 55-літній співробітник ДСНС. Всі 3 госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Луганщина: Новоселівське, Макіївка, Невське, Кузьмине, Діброва, Білогорівка знов потрапили під артилерійських вогонь окупантів минулої доби. Безуспішні наступальні дії вчора ворог вів південніше Кремінної, а також в районі Серебрянського лісництва.

Донеччина: росіяни обстрілювали населені пункти області ракетами (тип ракети не встановлено), мінометами, РСЗВ "Град", здійснили авіаудар "НКРС". Обстріляні: Авдіївка, Красногорівка, Часів Яр, Костянтинівка. смт Очеретине, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с. Сєверне, с.Тоненьке, Бахмут, Курахове, с.Торське, Українськ, с.Карлівка. Вночі — ракетний обстріл Костянтинівки. За оперативною інформацією, 4 удари ЗРК С-300 в район промислової зони. На даний час інформація про постраждалих уточнюється. На Донеччині за добу — 4 загиблих, одну людину поранено.

Миколаївщина: вчора ворог завдав артилерійський обстріл по акваторії Очаківської громади. Без постраждалих

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл, випустивши 397 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв з мінометів 2 рази. Внаслідок ворожих обстрілів 8 людей дістали поранення. У Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до постраждалої, що була поранена у власному будинку. Автівку "швидкої" зачепили уламки російських снарядів – двоє фельдшерів дістали поранення.

Внаслідок авіаційного удару по місту часткових руйнацій зазнали споруди на території зернового елеватора та житловий будинок. У с. Новоберислав вщент зруйновано будівлю дитячого садка та частково пошкоджено житловий будинок. росіяни обстріляли з артилерії Станіслав. Снаряд влучив у житловий будинок, проломив дах та здетонував. Поранення отримали троє людей – 30-річна жінка, 10-річна дівчинка та 3-річний хлопчик. Постраждалих шпиталізували до лікарні у Херсоні. Хлопчик та мама знаходяться у стані середньої тяжкості. Дівчинка отримала тяжкі поранення.