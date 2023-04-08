Місцеві жителі окупованого Криму повідомляють про вибухи у Феодосії, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє місцевий пропагандистський телеграм-канал "ЧП Крим", так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов.

Повідомляється, що за інформацією місцевих жителів, приблизно о 10:59 були вибухи – пропагандисти цитують людей, які "чули хлопки" (так у Росії називають вибухи – ред.).

Окупанти Криму вже заявляють, нібито спрацювала ППО.

"У Феодосії на вул. Дружби було чути 2 сильні бавовни, спрацювали сигналізації біля машин".

"Я живу по вулиці Гарнаєва. Бавовни були дуже потужні, але візуально нічого не видно мені, багатоповерхівки навколо".

"Чули всі. Але ні диму, нічого не було видно. Чоловік був у Старому Криму і теж чув ці хлопки, але несильні".

Оновлено: Аксьонов заявив, нібито над Феодосією "збито ракету, запущену з боку України".