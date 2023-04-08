У Фінляндії збирають підписи за закриття консульства РФ на Аландських островах

У Фінляндії почали збір підписів за те, щоби країна закрила консульство Росії на Аландських островах через загрози для нацбезпеки, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє Yle.

Збір підписів щодо закриття російського консульства на Аландських островах триває вже четвертий день.

Ініціативу створили на офіційному ресурсі міністерства юстиції Kansalaisaloite ("Громадянська ініціатива"), який дозволяє усім повнолітнім громадянам вносити пропозиції змін до законодавства та подібні ініціативи і голосувати за них. Якщо ідея набирає понад 50 тисяч підписів за пів року, парламент має розглянути її.

Петицію із назвою "Закриття російського консульства на Аландських островах зареєстрували п’ятеро громадян Фінляндії 4 квітня — у день, коли країна офіційно стала 31-м членом Північноатлантичного альянсу.

Автори аргументують, що присутність консульства у цій стратегічній місцевості створює додаткові загрози для нацбезпеки Фінляндії, особливо зараз, коли країна приєдналася до НАТО.

Російське консульство на Аландських островах існує з 1940 року – воно з’явилося на вимогу Москви після Зимової війни, під приводом, що СРСР хоче наглядати за дотриманням домовленості про їхню демілітаризацію.

З початком повномасштабної війни політично активні мешканці Аландських островів почали ставити питання щодо подальшого перебування на островах російського консульства.

"Це неоднозначна ситуація, що недружня держава може тут відстежувати, чим ми займаємося. Нашому МЗС варто подумати над тим, як припинити це" , - коментував у березні очільник асоціації резервістів Аландських островів Йонас Бек.

На цей час ініціатива зібрала майже 4900 підписів з необхідних 50 тисяч.

Нагадаємо, Фінляндія вирішила тимчасово закрити відділення петербурзького генконсульства у Петрозаводську, що означає призупинення його роботи на "невизначений термін".