У Молдові злетів з траси автобус, що їхав до Києва: в салоні був 21 пасажир

У Молдові сьогодні, 8 квітня вранці злетів з траси автобус, що прямував до Києва. Відомо про 9 госпіталізованих, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Загалом в автобусі знаходилася 21 особа.

"У Дрокіївському районі вранці 8 квітня перекинувся рейсовий автобус, який прямував з Кишинева до Києва. Дев'ятеро іноземних громадян доправили до лікарні для надання медичної допомоги" , - пише видання, посилаючись на Генеральний інспекторат поліції.

Відомо, що аварія сталася на трасі Бєльці-Дрокія близько 09:40.

Як встановили правоохоронці, водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в дерево, а потім з'їхав у кювет.