Подоляк назвав мету "зливів" секретних даних про контрнаступ ЗСУ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що витік секретної інформації щодо планів США та НАТО з підготовки українських військових до планованого контрнаступу є «стандартною грою російських спецслужб», повідомляє Новое время.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Мета «зливів» секретних даних очевидна: 1. Відвернути увагу. 2. Посіяти сумніви та взаємні підозри. 3. Внести розколи. Це стандартна гра ru-спецслужб. Береш відкриті брифінги, додаєш фіктивні відомості чи окремі елементи перехоплень і публікуєш у соц/мережах, легалізуючи «злив»" , — написав Подоляк.

6 квітня The New York Times із посиланням на представників адміністрації Джо Байдена повідомила, що Пентагон розслідує витік секретних документів щодо планів США та НАТО з підготовки українських військових до контрнаступу. Засекречені матеріали з’явилися у Twitter та Telegram.

У документах немає конкретних планів бойових дій, наприклад, як, коли і де Україна має намір розпочати наступ, багато даних застарілі. Однак певну корисну інформацію окупанти можуть отримати, пише газета.

Також частина документів, де містяться дані про російські та українські втрати, за оцінкою джерел NYT схожа на сфальсифіковану.

7 квітня NYT повідомила про повторний «злив» секретних документів у соціальні мережі, що нібито описують принципи національної безпеки США, пов’язані з війною в Україні, Китаєм та Близьким Сходом.

Це другий великий «злив» за кілька днів, що викликав занепокоєння в Пентагоні і сум’яття в адміністрації Байдена.

28 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці у повномасштабній війні Росії проти України будуть дуже активними і вирішуватимуть подальший перебіг подій.

Глава Міноборони США Ллойд Остін говорив, що українські сили мають гарні шанси на успішний контрнаступ цієї весни. Пізніше міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що український контрнаступ має початися в квітня-травні цього року на декількох напрямках.