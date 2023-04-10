ЗМІ: Україна змінила військові плани через витік документів Пентагону

Через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє CNN з посиланням на джерела.

Видання зазначає, що секретні документи Пентагону, які були опубліковані в мережі протягом останніх тижнів, демонструють те, як США шпигують як за союзниками, так і за супротивниками, що глибоко стурбувало американських чиновників, які побоюються, що ці викриття можуть поставити під загрозу чутливі джерела і скомпрометувати важливі міжнародні відносини.

Деякі з оригінальних документів викривають масштаби американського прослуховування ключових союзників, включаючи Південну Корею, Ізраїль та Україну.

Інші розкривають ступінь проникнення США в Міністерство оборони Росії і російську ПВК "Вагнер", в основному через перехоплені комунікації і людські джерела, які тепер можуть бути відрізані або поставлені під загрозу.

Інші розкривають ключові слабкі місця в українському озброєнні, протиповітряній обороні, чисельності і готовності батальйонів у критичний момент війни, коли українські війська готуються до контрнаступу проти росіян - і саме тоді, коли США і Україна почали розвивати більш довірливі відносини у сфері обміну розвідувальною інформацією.

Україна вже змінила деякі свої військові плани через цей витік, повідомило CNN джерело, близьке до президента України Володимира Зеленського.

Пентагон доклав "міжвідомчих зусиль" для оцінки наслідків витоку, заявила в неділю заступник прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

"Міністерство оборони продовжує вивчати і оцінювати достовірність сфотографованих документів, які поширюються в соціальних мережах і, як видається, містять чутливі і засекречені матеріали, - йдеться в заяві Сінгха. - Було розпочато міжвідомчу роботу, зосереджену на оцінці впливу цих фотографій на національну безпеку США, а також на наших союзників і партнерів".

Сінгх додала, що офіційні особи США на вихідних говорили з союзниками і партнерами про цей витік і поінформували "відповідні комітети Конгресу".

За словами офіційних осіб, витік також змусив Пентагон вжити заходів для посилення контролю за потоком таких надсекретних документів, зазвичай доступних сотням людей в уряді.

Об'єднаний штаб, який складається з вищого військового керівництва Міністерства оборони, що консультує президента, вивчає списки розсилки, щоб з'ясувати, хто отримує ці ддані, сказав один з представників оборонного відомства.

Багато документів мають позначки, які вказують на те, що вони були підготовлені розвідувальним підрозділом Об'єднаного штабу, відомим як J2, і, схоже, є документами для брифінгів.

У п'ятницю Сінгх заявив, що міністерство продовжує вивчати це питання і направило його до Міністерства юстиції, яке окремо підтвердило CNN, що розпочало розслідування щодо джерела витоку.