Глава МВС Німеччини пригрозила відмовою у в'їзді російським спортсменам

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер погрожує заборонити російським спортсменам в'їзд до країни, якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустить їх до змагань, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв'ю газетам медіа-групи Funke, повідомляє ntv.

"Країни, в яких відбуваються великі спортивні події, не безсилі. Вони можуть контролювати, чи можуть росіяни брати участь у них, видаючи візи" , - заявила Фезер.

"Якщо ми організовуємо міжнародні змагання в Німеччині, то ми можемо діяти відповідним чином. Тут ми завжди будемо діяти з чіткою позицією" – наголосила вона.

Відкриття міжнародних змагань для спортсменів з Росії було б "ляпасом українським спортсменам", підкреслює Фезер.

"Пропонувати палію війни Путіну пропагандистську сцену означало б зрадити всі цінності спорту" – сказала міністр.

28 березня виконком МОК на своєму засіданні прийняв рекомендацію міжнародним спортивним федераціям повернути російських та білоруських спортсменів, але поставив низку умов.

Умови, зокрема, передбачають, що спортсмени з російським чи білоруським паспортом змагаються лише як нейтральні індивідуальні атлети.

Крім того, спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не можуть змагатися. Йдеться про всіх, хто представляє армію чи інші державні безпекові установи РФ, а також про тих, хто публічно підтримав російське вторгнення в Україну.

Слід зазначити, що йдеться саме про рекомендації, остаточне рішення будуть приймати федерації в окремих видах спорту.

Рішення про участь спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024 поки не розглядалось.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував рішення Міжнародного олімпійського комітету допускати російських і білоруських спортсменів до змагань.