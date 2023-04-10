Генштаб: Захисники за добу знищили 670 окупантів

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 178 820 військових, 2 750 артилерійських систем, 2 323 безпілотників, 7 028 ББМ та 3 637 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.04.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 178 820 (+670) осіб ліквідовано,

танків – 3 637 (+1) од,

бойових броньованих машин – 7 028 (+4) од,

артилерійських систем – 2 750 (+10) од,

РСЗВ – 534 (+1) од,

засобів ППО – 282 (+0) од,

літаків – 307 (+0) од,

гелікоптерів – 292 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 323 (+11) од,

крилатих ракет – 911 (+0) од,

кораблів/катерів – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 607 (+5) од,

спеціальної техніки – 311 (+2) од.

Дані уточнюються.