Представник президента розповіла, скільки росіян в'їхали до Криму під час окупації

За час окупації Криму незаконно перемістилося туди від 500 до 800 тисяч громадян Росії. Після звільнення півострова українською армією всі вони будуть видворені, повідомляє РБК-Україна.

Про це в інтерв'ю заявила постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева.

"Ми радимо їм раніше їхати з окупованого Криму, поки вони мають таку можливість. Для тих, хто не послухає, в українському законодавстві є така процедура, як примусове видворення" , - сказала вона.

За її словами, майже всі громадяни РФ, які в'їхали до Криму за час окупації, в'їхали незаконно і не зверталися до українських міграційних органів.

Ташева зазначила, що згідно з нормами міжнародного права, колективне видворення є незаконним.

"Тобто ми маємо видати сто чи двісті тисяч індивідуальних рішень. Цим мають займатися українські міграційні органи, які відновлять роботу після деокупації. Розуміємо, щоб система працювала швидко, таких центрів має бути створено дуже багато" , - додала представник президента у Криму.

Нагадаємо, постійний представник президента в Автономній республіці Крим Таміла Ташева в інтерв'ю сказала, що військовий шлях звільнення півострова наразі залишається пріоритетним.