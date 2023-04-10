Сирський: Окупанти у Бахмуті перейшли до "сирійської" тактики випаленої землі

Російські загарбники у Бахмуті почали застосовувати тактику випаленої землі, ситуація у місті складна, але контрольована, повідомляє Українська правда.

Про це пеповідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський. Передає медійний майданчик Сил оборони та безпеки України Military Media Center.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації і вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована".

Сирський підкреслив, що українські воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи.

Командувач наголосив, що бої мають жорсткий характер з обох боків.

Повідомляється, що Сирський 9 квітня відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку. Він заслухав командирів військових частин, а також на місці прийняв оперативні рішення та поставив задачі.