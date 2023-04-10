Розвідка Британії: РФ активізувала танкові атаки поблизу Мар'їнки

Росіяни активізували танкові атаки навколо Мар'їнки Донецької області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.

Як зазначається, РФ активізувала танкові атаки поблизу Мар'їнки протягом останніх семи днів. Місто — за 20 км на південний захід від Донецька.

У Міноборони нагадують, що бої за Мар'їнку, що контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15, точаться з 2014 року. Місто значною мірою зруйноване внаслідок артилерійських перестрілок.

"Росія, як і раніше, приділяє першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди" , — зазначають у міністерстві, посилаючись на дані британської розвідки.

Минулої доби, 9 квітня, росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.