Розвідка Британії: РФ активізувала танкові атаки поблизу Мар'їнки
Росіяни активізували танкові атаки навколо Мар'їнки Донецької області, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії.
Як зазначається, РФ активізувала танкові атаки поблизу Мар'їнки протягом останніх семи днів. Місто — за 20 км на південний захід від Донецька.
У Міноборони нагадують, що бої за Мар'їнку, що контролює підходи до Донецька та ключову дорогу H15, точаться з 2014 року. Місто значною мірою зруйноване внаслідок артилерійських перестрілок.
"Росія, як і раніше, приділяє першочергову увагу операціям у ширшому секторі Донецька, включаючи райони Мар'їнки та Авдіївки, витрачаючи значні ресурси для отримання мінімальної вигоди", — зазначають у міністерстві, посилаючись на дані британської розвідки.
Минулої доби, 9 квітня, росіяни продовжували зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.