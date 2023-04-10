Майже 80% поляків позитивно оцінюють відносини з Україною - опитування

Близько 80% поляків оцінюють відносини Польщі з Україною як добрі або дуже добрі, повідомляє Європейська правда.

Про це свідчать результати опитування SW Research для Rzeczpospolita.

Учасників дослідження запитали, як вони оцінюють нинішній стан відносин Польщі з Україною.

На це запитання 23,4% респондентів відповіли "дуже добре".

56,1% респондентів оцінили ці відносини добре.

Погано оцінюють відносини Польщі з Україною 4,7% респондентів. Ще 2,7% - дуже погано.

13,1% респондентів не мають думки з цього приводу.

"Шість із десяти респондентів (61%) у віці до 24 років і така ж частка (60%) з сільської місцевості вважають, що нинішній стан відносин Польщі з Україною є добрим. Майже шість із десяти респондентів (58%) із середньою освітою і така ж частка (59%) з доходом від 4001 до 5000 злотих нетто вважають, що Польща і Україна зараз мають добрі відносини" , - коментує результати опитування Пшемислав Весоловський, президент дослідницької агенції SW Research.

Минулого тижня президент України Володимир Зеленський відвідав з візитом Польщу.

За підсумками переговорів із Зеленським президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Київ та Варшава працюють над новим договором про співпрацю між країнами.