Лукашенко проводить зустріч у Мінську з міністром оборони РФ Шойгу

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проводить зустріч у Мінську з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє білоруське держінформагентство БелТА.

Вказано, що Шойгу прибув до білоруської столиці "в розвиток недавніх домовленостей між главами держав".

"Розлучаючись після останніх переговорів із Володимиром Володимировичем (Путіним), ми домовилися, що ви з фахівцями приїдете в Білорусь і ми сядемо з вами, обговоримо питання безпеки Білорусі. Ви знаєте, на ВДС (Вища державна рада союзної держави) я вже порушував це питання. Але до цього ми обговорили це питання з Володимиром Володимировичем".

Повідомляється також, що Лукашенко заявив представнику РФ, яка розв'язала повномасштабну війну, знехтувавши міжнародним законодавством, що "західні країни не виконують домовленості про гарантії безпеки, що надавалися в рамках Будапештського меморандуму в обмін на виведення ядерної зброї" і тому режим білоруського диктатора хоче гарантій від РФ.